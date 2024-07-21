Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde 3 şok birden! Uçuş iptal edildi
Giriş Tarihi: 21.07.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:12

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde 3 şok birden! Uçuş iptal edildi

Son dakika haberi: Şu ana kadar Ziyech ve Batshuayi transferlerini tamamlayan Galatasaray'da gündem sağ bek ve orta saha... Sarı-Kırmızılı takımın ilgilendiği, taraftarların da merakla yolunu gözlediği 3 yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Bu arada teknik direktör Okan Buruk performansını beğenmediği 2 ismin biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a transferde 3 şok birden! Uçuş iptal edildi

Son dakika haberi: Şu ana kadar Ziyech ve Batshuayi transferlerini tamamlayan Galatasaray'da gündem sağ bek ve orta saha... Sarı-Kırmızılı takımın ilgilendiği, taraftarların da merakla yolunu gözlediği 3 yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Bu arada teknik direktör Okan Buruk performansını beğenmediği 2 ismin biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a transferde 3 şok birden! Uçuş iptal edildi

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren son iki yılın şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a transferde 3 şok birden! Uçuş iptal edildi

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, takımın kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a transferde 3 şok birden! Uçuş iptal edildi

Aslan, yeni sezon öncesinde Ziyech'in bonservisini alırken, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi de kadrosuna katmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a transferde 3 şok birden! Uçuş iptal edildi

Ancak Galatasaray taraftarları, diğer transferlerin geciktiğini düşünerek, sosyal medyada yönetime tepki gösteriyor.

SON DAKİKA