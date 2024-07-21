SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a transferde 3 şok birden! Uçuş iptal edildi

Son dakika haberi: Şu ana kadar Ziyech ve Batshuayi transferlerini tamamlayan Galatasaray'da gündem sağ bek ve orta saha... Sarı-Kırmızılı takımın ilgilendiği, taraftarların da merakla yolunu gözlediği 3 yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Bu arada teknik direktör Okan Buruk performansını beğenmediği 2 ismin biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları...