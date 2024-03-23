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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da şok ayrılık! Türkiye kariyeri bitiyor...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 23:03

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da şok ayrılık! Türkiye kariyeri bitiyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yanı sıra bir yandan da gelecek sezon planlamasını yapan sarı kırmızılılarda şok bir ayrılık haberi gündeme geldi. Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı ve yeni takımıyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Türkiye kariyeri bitiyor...

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Türkiye kariyeri bitiyor...

Sarı kırmızılılar lige verilen 2 haftalık arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Türkiye kariyeri bitiyor...

Yönetim; hem gidecek hem de kalacak futbolcularla ilgili yoğun bir çalışma başlattı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Türkiye kariyeri bitiyor...

Galatasaraylı idareciler ilk olarak yeni sezon planlaması için teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

İki taraf arasında önemli bir toplantı yapılırken, yeni sezon transferleri için fikir alışverişinde bulunuldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da şok ayrılık! Türkiye kariyeri bitiyor...

Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni sezonda takviye istediği bölgeleri tek tek ilettiği kaydedildi.

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