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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan golcü bombası! Fransa'dan geliyor...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 20:04 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 20:04

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan golcü bombası! Fransa'dan geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Güçlü kadrosuyla bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı. Sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenen performansı sergileyemeyen Cedric Bakambu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Kongolu forvetin yerine gelecek ismi de buldu. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan golcü bombası! Fransa’dan geliyor...

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan golcü bombası! Fransa’dan geliyor...

Güçlü kadrosuyla bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan golcü bombası! Fransa’dan geliyor...

Sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenen performansı sergileyemeyen Cedric Bakambu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Kongolu forvetin yerine gelecek ismi de buldu. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan golcü bombası! Fransa’dan geliyor...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan golcü bombası! Fransa’dan geliyor...

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunda forvet hattına önemli takviyeler yaptı.

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