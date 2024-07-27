Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Dev teklif ortaya çıktı! Aslan'dan orta saha bombası...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 08:56

Son dakika Galatasaray haberi: Dev teklif ortaya çıktı! Aslan'dan orta saha bombası...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündem orta saha transferi. Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom, orta sahaya yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın dev teklifi ortaya çıkarken, sarı kırmızılı oyuncuya da bir teklif geldi. İşte transfere dair tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Dev teklif ortaya çıktı! Aslan’dan orta saha bombası...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Dev teklif ortaya çıktı! Aslan’dan orta saha bombası...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündem orta saha transferi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Dev teklif ortaya çıktı! Aslan’dan orta saha bombası...

Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom, orta sahaya yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Dev teklif ortaya çıktı! Aslan’dan orta saha bombası...

Galatasaray'ın dev teklifi ortaya çıkarken, sarı kırmızılı oyuncuya da bir teklif geldi. İşte transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Dev teklif ortaya çıktı! Aslan’dan orta saha bombası...

MOSKOVA'YA KÖHN İÇİN RET!

Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı tekliften olumsuz sonuç alan Spartak Moskova, gözünü Galatasaray'ın bir başka yıldızına çevirdi.

SON DAKİKA