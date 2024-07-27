Giriş Tarihi: 27.07.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
08:56
Son dakika Galatasaray haberi: Dev teklif ortaya çıktı! Aslan'dan orta saha bombası...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündem orta saha transferi. Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom, orta sahaya yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın dev teklifi ortaya çıkarken, sarı kırmızılı oyuncuya da bir teklif geldi. İşte transfere dair tüm detaylar...