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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu! Transfer girişimleri başladı...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 21:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:12

Son dakika Galatasaray haberi: Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu! Transfer girişimleri başladı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, dün Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 3-3 berabere kaldı. Cimbom, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte yeni hamlelerini yapmaya hazırlanırken, diğer yandan bu sezon performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün için flaş bir iddia gündeme geldi. Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe, milli yıldızı isteyen takımı duyurdu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Dünya devi Yunus Akgün’e talip oldu! Transfer girişimleri başladı...

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, bu sezon attığı gollerle ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Fransa basını, milli oyuncuya talip olan yeni takımı duyurdu. İşte flaş transfer iddiasının detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Dünya devi Yunus Akgün’e talip oldu! Transfer girişimleri başladı...

Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, dün UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 önde olduğu maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Dünya devi Yunus Akgün’e talip oldu! Transfer girişimleri başladı...

Son iki maçında da puan kaybeden sarı-kırmızılı takımda gözler yapılacak olan transferlere çevrilirken, diğer yandan takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Dünya devi Yunus Akgün’e talip oldu! Transfer girişimleri başladı...

Hafta sonu ligde Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Dünya devi Yunus Akgün’e talip oldu! Transfer girişimleri başladı...

YUNUS AKGÜN DEVLERİN RADARINDA

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken Yunus Akgün, devlerin de radarına girmeyi başardı.

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