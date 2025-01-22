Giriş Tarihi: 22.01.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
22:12
Son dakika Galatasaray haberi: Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu! Transfer girişimleri başladı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, dün Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 3-3 berabere kaldı. Cimbom, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte yeni hamlelerini yapmaya hazırlanırken, diğer yandan bu sezon performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün için flaş bir iddia gündeme geldi. Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe, milli yıldızı isteyen takımı duyurdu.