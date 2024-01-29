Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu o anları tek tek yorumladı! Galatasaray tam 3 kez penaltı beklemişti...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 5 topu direkten dönen sarı-kırmızılı ekip ayrıca 3 kez penaltı beklemişti ancak hakem Arda Kardeşler devam kararı vermişti. A Spor ekranlarında mücadeleyi yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, o pozisyonlar hakkında olay ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray-Gaziantep FK maçı haberinin tüm detayları...