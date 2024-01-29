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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu o anları tek tek yorumladı! Galatasaray tam 3 kez penaltı beklemişti...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 23:03

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu o anları tek tek yorumladı! Galatasaray tam 3 kez penaltı beklemişti...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 5 topu direkten dönen sarı-kırmızılı ekip ayrıca 3 kez penaltı beklemişti ancak hakem Arda Kardeşler devam kararı vermişti. A Spor ekranlarında mücadeleyi yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, o pozisyonlar hakkında olay ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray-Gaziantep FK maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu o anları tek tek yorumladı! Galatasaray tam 3 kez penaltı beklemişti...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 5 topu direkten dönen sarı-kırmızılı ekip ayrıca 3 kez penaltı beklemişti ancak hakem Arda Kardeşler devam kararı vermişti. A Spor ekranlarında mücadeleyi yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, o pozisyonlar hakkında olay ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray-Gaziantep FK maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu o anları tek tek yorumladı! Galatasaray tam 3 kez penaltı beklemişti...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu o anları tek tek yorumladı! Galatasaray tam 3 kez penaltı beklemişti...

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha ve Barış Alper Yılmaz atarken, konuk takımın tek golünü Arda Kızıldağ attı.

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu o anları tek tek yorumladı! Galatasaray tam 3 kez penaltı beklemişti...

Puanını 60'a yükselten Cimbom, lider Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde ligin 2. sırasında yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu o anları tek tek yorumladı! Galatasaray tam 3 kez penaltı beklemişti...

Marius Sumudica önderliğindeki Gaziantep FK ise topladığı 23 puanla 17. sırada küme düşme hattında kaldı.

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