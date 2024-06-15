Son dakika Galatasaray haberi: EURO 2024’e müthiş başladı! Turnuva sonrası Cimbom’a geliyor...

Okan Buruk, "Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir. Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor. Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor"



