Giriş Tarihi: 15.06.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
20:33
Son dakika Galatasaray haberi: EURO 2024'e müthiş başladı! Turnuva sonrası Cimbom'a geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Transferde büyük oynayan Cimbom, EURO 2024'e müthiş bir başlangıç yapan yıldız için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...