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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: EURO 2024'e müthiş başladı! Turnuva sonrası Cimbom'a geliyor...
Giriş Tarihi: 15.06.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 20:33

Son dakika Galatasaray haberi: EURO 2024'e müthiş başladı! Turnuva sonrası Cimbom'a geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Transferde büyük oynayan Cimbom, EURO 2024'e müthiş bir başlangıç yapan yıldız için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: EURO 2024’e müthiş başladı! Turnuva sonrası Cimbom’a geliyor...

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberi: EURO 2024’e müthiş başladı! Turnuva sonrası Cimbom’a geliyor...

Sarı kırmızılılarda yeni sezon öncesi ilk hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Bu doğrultuda yönetim, gerçekleşecek olan transferleri sezon öncesi kampına yetiştirmeyi planlıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: EURO 2024’e müthiş başladı! Turnuva sonrası Cimbom’a geliyor...

Yapılacak olan transferlerin bir an önce kampa katılması hedefleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un da en büyük talebi transferlerin en hızlı şekilde gerçekleşmesiydi.

Son dakika Galatasaray haberi: EURO 2024’e müthiş başladı! Turnuva sonrası Cimbom’a geliyor...

Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: EURO 2024’e müthiş başladı! Turnuva sonrası Cimbom’a geliyor...

Okan Buruk, "Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir. Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor. Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor"


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