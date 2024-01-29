Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:44
Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'dan flaş karar! Kalbi kırıldı, ayrılıyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e 30 milyon Euro'luk rekor bedelle transfer eden sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyem Cimbom'da Fernando Muslera ile ilgili şok bir haber geldi. Muslera'nın karar herkesi şaşkına çevirdi. İşte yaşananlar ve tüm detaylar...