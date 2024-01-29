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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'dan flaş karar! Kalbi kırıldı, ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:44

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'dan flaş karar! Kalbi kırıldı, ayrılıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e 30 milyon Euro'luk rekor bedelle transfer eden sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyem Cimbom'da Fernando Muslera ile ilgili şok bir haber geldi. Muslera'nın karar herkesi şaşkına çevirdi. İşte yaşananlar ve tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’dan flaş karar! Kalbi kırıldı, ayrılıyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’dan flaş karar! Kalbi kırıldı, ayrılıyor...

Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e 30 milyon Euro'luk rekor bedelle transfer eden sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’dan flaş karar! Kalbi kırıldı, ayrılıyor...

Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyem Cimbom'da Fernando Muslera ile ilgili şok bir haber geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’dan flaş karar! Kalbi kırıldı, ayrılıyor...

Muslera'nın karar herkesi şaşkına çevirdi. İşte yaşananlar ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’dan flaş karar! Kalbi kırıldı, ayrılıyor...

CİMBOM SONUNDA ANGELINO'DAN KURTULDU

G.Saray'da 19 maçta forma giyen ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesine 1 karşılaşma kaldığı için oynatılmayan Angelino'dan sarı-kırmızılılara iyi haber geldi.

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