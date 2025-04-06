Giriş Tarihi: 06.04.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
08:34
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a Mertens'in yerine yeni yıldız! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kadrosunu yıldızlarla donatan sarı-kırmızılı camiada transfer hareketliliği de yaşanıyor. Ara transer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan dünyaca ünlü yıldız oyuncu, yeni sezon çalışmalarına başlayan yönetimin de gündemine geldi. İşte Mertens'in yerine önerilen o futbolcu...