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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a Mertens'in yerine yeni yıldız! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...
Giriş Tarihi: 06.04.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 08:34

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a Mertens'in yerine yeni yıldız! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kadrosunu yıldızlarla donatan sarı-kırmızılı camiada transfer hareketliliği de yaşanıyor. Ara transer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan dünyaca ünlü yıldız oyuncu, yeni sezon çalışmalarına başlayan yönetimin de gündemine geldi. İşte Mertens'in yerine önerilen o futbolcu...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’a Mertens’in yerine yeni yıldız! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı derbide Fenerbahçe'yi Osimhen'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’a Mertens’in yerine yeni yıldız! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Cimbom'da transfer hareketliliği de yaşanıyor. Yeni sezon için şimdiden çalışmalarına başlayan yönetimin gündemine dünyacan ünlü yıldız oyuncu geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’a Mertens’in yerine yeni yıldız! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

TAKIM İSTEDİ BELEK İPTAL!

Galatasaray, 'bay' geçtiği haftada Belek'te kampa girmeyi planlıyordu. Ancak milli takımlarından yorgun dönen oyuncular, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinin ardından dinlenmek istediklerini hocaları Okan Buruk'a iletti.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’a Mertens’in yerine yeni yıldız! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

Deneyimli teknik adam da Belek kampını iptal ederek yorgun takımına 3 gün izin verdi. Samsunspor maçı hazırlıkları yarın Kemerburgaz'da başlayacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’a Mertens’in yerine yeni yıldız! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

Kadrosunda birbirinden önemli yıldızlar barındıran Galatasaray, yeni sezon için gündemine dünyaca ünlü bir starı aldı.