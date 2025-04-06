Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’a Mertens’in yerine yeni yıldız! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Cimbom'da transfer hareketliliği de yaşanıyor. Yeni sezon için şimdiden çalışmalarına başlayan yönetimin gündemine dünyacan ünlü yıldız oyuncu geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...