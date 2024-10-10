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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'a süper 10 numara! Osimhen'den sonra bir yıldız daha...
Giriş Tarihi: 10.10.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 08:31

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'a süper 10 numara! Osimhen'den sonra bir yıldız daha...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen transferiyle dünyada büyük yankı uyandıran Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Hücum hattına bir transfer daha yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Aslan'ın yıldız orta saha için hareke geçtiği öne sürüldü. İşte flaş haberin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a süper 10 numara! Osimhen’den sonra bir yıldız daha...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon başında büyük bir sürprize imza atarak Napoli'nin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar kiralamıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a süper 10 numara! Osimhen’den sonra bir yıldız daha...

Osimhen'in imzası, sadece Türkiye'de değil dünyada büyük ses getirmişti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a süper 10 numara! Osimhen’den sonra bir yıldız daha...

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK maçlarında asist yapan Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a süper 10 numara! Osimhen’den sonra bir yıldız daha...

Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a süper 10 numara! Osimhen’den sonra bir yıldız daha...

Sarı Kırmızılılar, Osimhen, Icardi ve Batshuayi üçlüsünü destekleyecek bir yıldız ismi daha istiyor.

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