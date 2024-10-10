Giriş Tarihi: 10.10.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
08:31
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'a süper 10 numara! Osimhen'den sonra bir yıldız daha...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen transferiyle dünyada büyük yankı uyandıran Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Hücum hattına bir transfer daha yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Aslan'ın yıldız orta saha için hareke geçtiği öne sürüldü. İşte flaş haberin detayları…