Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Boey sonrası o da gidiyor...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 14:01

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Boey sonrası o da gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncusu Sacha Boey'u Bayern Münih'e 30 milyon Euro rekor bedele satan Cimbom'a bir transfer müjdesi daha geldi. Takımın yıldız oyuncusuna dünya devinden flaş bir teklif geldiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da bir ayrılık daha! Boey sonrası o da gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile zirve yarışında olan Galatasaray'da hedef bu sezonu da şampiyon tamamlamak.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da bir ayrılık daha! Boey sonrası o da gidiyor...

Bugün evinde Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı takım maçı kazanmak ve puanını 60'a çıkarmak istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da bir ayrılık daha! Boey sonrası o da gidiyor...

TÜRK FUTBOLUNUN REKOR TRANSFERİ

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Cimbom, yıldız oyuncusu Sacha Boey'u 30 milyon Euro karşılığında rekor bedelle Bayern Münih'e sattı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da bir ayrılık daha! Boey sonrası o da gidiyor...

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Sacha Boey burada gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da bir ayrılık daha! Boey sonrası o da gidiyor...

CİMBOM'A BİR TRANSFER PİYANGOSU DAHA

Galatasaray'da bu transferin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın bir başka yıldızı olan yerli oyuncu için dünya devi bomba bir teklifle geldi.

SON DAKİKA