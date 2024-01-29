Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
14:01
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Boey sonrası o da gidiyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncusu Sacha Boey'u Bayern Münih'e 30 milyon Euro rekor bedele satan Cimbom'a bir transfer müjdesi daha geldi. Takımın yıldız oyuncusuna dünya devinden flaş bir teklif geldiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...