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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Tete gidiyor! Transferde büyük piyango...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 12:30

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Tete gidiyor! Transferde büyük piyango...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn ile güçlendiren sarı-kırmızılı takımda gözler sezon sonunda ayrılacak olan isimlere çevrildi. Cimbom'da beklentilerin altında kalan Brezilyalı yıldız Tete'nin gözden çıkarıldığı belirtildi. İşte Tete'ye talip olan takımlar ve yapılan teklif...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Transferde büyük piyango...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen ve 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Transferde büyük piyango...

Son lig maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Cimbom, perşembe günü de Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı konuk edecek.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Transferde büyük piyango...

BAZI OYUNCULARLA YOLLAR AYRILACAK

Devre arası transfer döneminin bitişinden sonra Cimbom, sezon sonu çalışmalarını başlarken, kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Transferde büyük piyango...

Ara transfer döneminde ise kadrosunu Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn ile güçlendiren sarı-kırmızılı takımda gözler ayrılacak olan yıldızlara çevrildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Transferde büyük piyango...

TETE TRANSFERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom, Icardi, Zaha, Ziyech, Sanchez ve Ndombele gibi birçok ünlü ismi renklerine bağlarken, en çok konuşulan transferi de Tete olmuştu.

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