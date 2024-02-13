Giriş Tarihi: 13.02.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
12:30
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Tete gidiyor! Transferde büyük piyango...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn ile güçlendiren sarı-kırmızılı takımda gözler sezon sonunda ayrılacak olan isimlere çevrildi. Cimbom'da beklentilerin altında kalan Brezilyalı yıldız Tete'nin gözden çıkarıldığı belirtildi. İşte Tete'ye talip olan takımlar ve yapılan teklif...