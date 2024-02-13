Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Transferde büyük piyango...

TETE TRANSFERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom, Icardi, Zaha, Ziyech, Sanchez ve Ndombele gibi birçok ünlü ismi renklerine bağlarken, en çok konuşulan transferi de Tete olmuştu.