Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan transfer harekatı! Milan'ın yıldızı için teklif...
Giriş Tarihi: 08.10.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:45

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan transfer harekatı! Milan'ın yıldızı için teklif...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son maçında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray ligde namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu sezon Osimhen transferiyle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım, ara transfer için şimdiden çalışmalarına başladı. Aslan, Milan'ın İtalyan yıldızı için bir kez daha harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan transfer harekatı! Milan’ın yıldızı için teklif...

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray, son maçında Alanyaspor'u Yunus Akgün'ün tek golüyle 1-0 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan transfer harekatı! Milan’ın yıldızı için teklif...

8 maçta 22 puan toplayan Cimbom liderlik koltuğunda oturuyor. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan transfer harekatı! Milan’ın yıldızı için teklif...

Ara transfer döneminde özellikle de Osimhen transferi sonrası adından söz ettiren sarı-kırmızılı kulüp, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan transfer harekatı! Milan’ın yıldızı için teklif...

Sacha Boey'in transferi sonrası sağ bek bölgesine Serge Aurier'i transfer eden Galatasaray, Fildişili futbolcudan istediği katkıyı alamamış ve sezonun sona ermesinin ardından oyuncuyla yollarını ayırdı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan transfer harekatı! Milan’ın yıldızı için teklif...

JELERT HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu sezon ise Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Elias Jelert gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

SON DAKİKA