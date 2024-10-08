Giriş Tarihi: 08.10.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
18:45
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan transfer harekatı! Milan'ın yıldızı için teklif...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son maçında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray ligde namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu sezon Osimhen transferiyle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım, ara transfer için şimdiden çalışmalarına başladı. Aslan, Milan'ın İtalyan yıldızı için bir kez daha harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...