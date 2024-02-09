SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu’da büyük sürpriz! Yeni adresi transferin son günü belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Brentford'dan kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, son olarak ilk 11'de başladığı Bandırmaspor maçında taraftarları adeta çılgına çevirmişti. Vinicius transferiyle iyice gözden çıkarılan Halil, kendisi için son anda devreye giren Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...