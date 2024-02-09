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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu'da büyük sürpriz! Yeni adresi transferin son günü belli oldu
Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 16:53

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu'da büyük sürpriz! Yeni adresi transferin son günü belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Brentford'dan kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, son olarak ilk 11'de başladığı Bandırmaspor maçında taraftarları adeta çılgına çevirmişti. Vinicius transferiyle iyice gözden çıkarılan Halil, kendisi için son anda devreye giren Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu’da büyük sürpriz! Yeni adresi transferin son günü belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Brentford'dan kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, son olarak ilk 11'de başladığı Bandırmaspor maçında taraftarları adeta çılgına çevirmişti. Vinicius transferiyle iyice gözden çıkarılan Halil, kendisi için son anda devreye giren Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu’da büyük sürpriz! Yeni adresi transferin son günü belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu’da büyük sürpriz! Yeni adresi transferin son günü belli oldu

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, maç içerisindeki etkisiz oyunuyla Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çeken isim olmuştu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu’da büyük sürpriz! Yeni adresi transferin son günü belli oldu

Sezon başında Beşiktaş'ın elinden alınan Halil Dervişoğlu, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği şansları değerlendiremedi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu’da büyük sürpriz! Yeni adresi transferin son günü belli oldu

Bandırmaspor'a karşı da penaltıdan attığı gol dışında sahada adeta yokları oynayan 24 yaşındaki, mücadelenin sonunda direkt olarak soyunma odasına gitmişti.

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