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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'den Galatasaray'a kötü haber! Osimhen transferi sonrası...
Giriş Tarihi: 08.09.2024 00:19 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 00:19

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'den Galatasaray'a kötü haber! Osimhen transferi sonrası...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Victor Osimhen transferiyle dünyada adından söz ettiren Sarı-Kırmızılı takımda Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Arjantinli yıldız son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İşte Icardi'den Galatasaray'a gelen kötü haber...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’den Galatasaray’a kötü haber! Osimhen transferi sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’den Galatasaray’a kötü haber! Osimhen transferi sonrası...

Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-kırmızılı kulüp, İsviçre ekibine karşı oynadığı futbolla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’den Galatasaray’a kötü haber! Osimhen transferi sonrası...

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, açıklanan verilere göre en kolay kurayı çeken takım oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’den Galatasaray’a kötü haber! Osimhen transferi sonrası...

Ligde 3'te 3 yapan Cimbom, son olarak Victor Osimhen transferiyle tüm dünyada adından söz ettirdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’den Galatasaray’a kötü haber! Osimhen transferi sonrası...

OSIMHEN'İN MAAŞI BELLİ OLDU

Napoli'den bedelsiz olarak kiralanan Nijeryalı yıldızın sarı kırmızılılardan 2024 - 2025 sezonu için net 6 milyon Euro sezonluk ücret alması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

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