Giriş Tarihi: 08.09.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
00:19
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'den Galatasaray'a kötü haber! Osimhen transferi sonrası...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Victor Osimhen transferiyle dünyada adından söz ettiren Sarı-Kırmızılı takımda Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Arjantinli yıldız son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İşte Icardi'den Galatasaray'a gelen kötü haber...