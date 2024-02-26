Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
10:21
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin o sözleri ortaya çıktı! Tribünlere hareket yaptı mı?
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta Mauro Icardi'nin yaptığı hareket futbol gündemine damga vurmuştu. Kameralara yansıyan görüntüler nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldız, bu yaşananlar sonrası ilk kez konuştu. Icardi'nin konuyla ilgili Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı. Peki, Icardi tribünlere hareket yaptı mı? İşte o sözleri...