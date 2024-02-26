Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin o sözleri ortaya çıktı! Tribünlere hareket yaptı mı?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:21

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin o sözleri ortaya çıktı! Tribünlere hareket yaptı mı?

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta Mauro Icardi'nin yaptığı hareket futbol gündemine damga vurmuştu. Kameralara yansıyan görüntüler nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldız, bu yaşananlar sonrası ilk kez konuştu. Icardi'nin konuyla ilgili Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı. Peki, Icardi tribünlere hareket yaptı mı? İşte o sözleri...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin o sözleri ortaya çıktı! Tribünlere hareket yaptı mı?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta Mauro Icardi'nin yaptığı hareket futbol gündemine damga vurmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin o sözleri ortaya çıktı! Tribünlere hareket yaptı mı?

Kameralara yansıyan görüntüler nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldız, bu yaşananlar sonrası ilk kez konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin o sözleri ortaya çıktı! Tribünlere hareket yaptı mı?

Icardi'nin konuyla ilgili Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı. Peki, Icardi tribünlere hareket yaptı mı? İşte o sözleri...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin o sözleri ortaya çıktı! Tribünlere hareket yaptı mı?

ICARDI PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasındaki sosyal medyada yayılan hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin o sözleri ortaya çıktı! Tribünlere hareket yaptı mı?

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

SON DAKİKA