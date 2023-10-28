Giriş Tarihi: 28.10.2023 20:08 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 20:08

Son dakika Galatasaray haberi: İngiliz devinden Sacha Boey teklifi! İşte masadaki rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, galibiyet serilerine devam ederken, yıldız oyuncular da dev takımların dikkatini çekmeye devam ediyor. Gösterdiği performansla göz dolduran Sacha Boey'e Avrupa'nın ilgisi sürüyor. İngiliz basının iddiasına göre; Bayern Münih karşılaşmasında yıldız futbolcuyu izleyen İngiliz devi, yıldız isim için teklifini hazırladı. İşte masadaki rakam ve o takım...