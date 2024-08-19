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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:48

Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Cimbom, Liverpool'un da takipte olduğu oyuncu için resmi teklifini yaptı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...

Cimbom, Liverpool'un da takipte olduğu oyuncu için resmi teklifini yaptı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...

Geçtiğimiz kış transfer döneminde takıma dahil olan Derrick Köhn'ün yetersiz performansı sonrası Galatasaray, sol bek çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...

SÜPER KUPA'DA ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Gana asıllı oyuncu geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansıyla taraftarların gözüne girmeyi başarmıştı, ancak Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa maçının ardından en çok eleştirilen isimlerden biri olmuştu.

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