Giriş Tarihi: 19.08.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
21:48
Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Cimbom, Liverpool'un da takipte olduğu oyuncu için resmi teklifini yaptı. İşte o isim ve tüm detaylar...