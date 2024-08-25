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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba iddia! Almaya geliyorlar...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:30

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba iddia! Almaya geliyorlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmek isterken, bomba bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira hakkında şok bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba iddia! Almaya geliyorlar...

Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba iddia! Almaya geliyorlar...

Sarı kırmızılılar, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmek isterken, bomba bir iddia gündeme geldi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba iddia! Almaya geliyorlar...

Cimbom'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira hakkında şok bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba iddia! Almaya geliyorlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Galatasaray, salı günü 3-2'nün rövanşında Young Boys'u ağırlayacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba iddia! Almaya geliyorlar...

Gündemi tamamen rövanş maçına çeviren Galatasaray'ın tur atlaması için bu karşılaşmayı en az 2 farklı kazanması gerekiyor.

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