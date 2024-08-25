Giriş Tarihi: 25.08.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
18:30
Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba iddia! Almaya geliyorlar...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmek isterken, bomba bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira hakkında şok bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...