Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'nin golü Riva'yı karıştırdı! Toplantıda tartışma çıktı...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 07:07

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'nin golü Riva'yı karıştırdı! Toplantıda tartışma çıktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın son olarak Konyaspor'u 2-1 yendiği maç sonrası ortalık karıştı. SABAH Spor'un usta yazarlar Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, gündeme dair çarpıcı yazılar kaleme aldı. Konyaspor - Galatasaray maçına dair de şok ifadeler kullanılırken, usta isim Icardi'nin iptal edilen golü sonrası yaşananların perde arkasını bir bir anlattı. İşte o yazılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin golü Riva’yı karıştırdı! Toplantıda tartışma çıktı...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın son olarak Konyaspor'u 2-1 yendiği maç sonrası ortalık karıştı. SABAH Spor'un usta yazarlar Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, gündeme dair çarpıcı yazılar kaleme aldı. Konyaspor - Galatasaray maçına dair de şok ifadeler kullanılırken, usta isim Icardi'nin iptal edilen golü sonrası yaşananların perde arkasını bir bir anlattı. İşte o yazılar...

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin golü Riva’yı karıştırdı! Toplantıda tartışma çıktı...

ÖZBOSTAN: Hocam, Riva'da kampta olan VAR hakemleriyle ilgili önemli bir detay paylaştınız.. Nedir bu olay?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin golü Riva’yı karıştırdı! Toplantıda tartışma çıktı...

MUSTAFA ÇULCU: Ligin 2. haftası oynanan Konyaspor-Galatasaray maçında İcardi'nin 76. dakikada attığı gol öncesinde Torreira-Aleksic mücadelesinde faul gerekçesi ile VAR müdahalesi ve golün iptali, maç akşamı yorumcular, ertesi gün de Riva'da bulunan VAR hakemlerini tartışma ortamına soktu.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin golü Riva’yı karıştırdı! Toplantıda tartışma çıktı...

Riva'da haftanın diğer maçları dolayısıyla VAR görevi bulunan veya görev bekleyen 16-17 hakem ve VAR'dan sorumlu MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de bulunduğu kritik ve planlama toplantısındalar. Üst düzey bir FIFA hakemi söz alarak bir gece önceki VAR performansını eleştirerek "Konyaspor-Galatasaray maçında İcardi'nin golünde VAR nasıl müdahale eder.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin golü Riva’yı karıştırdı! Toplantıda tartışma çıktı...

Bu protokole aykırı, sıkıntılı bir müdahale. Yanındaki AVAR hakemi de bundan sorumlu. O niye müdahil olmuyor, tüm yükü VAR'a bırakıyor'' diyor ve bir anda ortam geriliyor. Kıdemli diğer bir Süper Lig hakemi ise eleştiri yapan FIFA hakemine dönerek, "Bu konuya sen niye giriyorsun, o eleştirdiğin AVAR hakemi ile ben bugün birlikte görev yapacağız, maçımız var.

SON DAKİKA