Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
07:07
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'nin golü Riva'yı karıştırdı! Toplantıda tartışma çıktı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın son olarak Konyaspor'u 2-1 yendiği maç sonrası ortalık karıştı. SABAH Spor'un usta yazarlar Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, gündeme dair çarpıcı yazılar kaleme aldı. Konyaspor - Galatasaray maçına dair de şok ifadeler kullanılırken, usta isim Icardi'nin iptal edilen golü sonrası yaşananların perde arkasını bir bir anlattı. İşte o yazılar...