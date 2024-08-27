Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin golü Riva’yı karıştırdı! Toplantıda tartışma çıktı...

Bu protokole aykırı, sıkıntılı bir müdahale. Yanındaki AVAR hakemi de bundan sorumlu. O niye müdahil olmuyor, tüm yükü VAR'a bırakıyor'' diyor ve bir anda ortam geriliyor. Kıdemli diğer bir Süper Lig hakemi ise eleştiri yapan FIFA hakemine dönerek, "Bu konuya sen niye giriyorsun, o eleştirdiğin AVAR hakemi ile ben bugün birlikte görev yapacağız, maçımız var.



