Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson’un isyanının perde arkası! Paylaşımın nedeni ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı takım ve stadyumu hınca hınç dolduran taraftarlar, tüm zaferleri doyasıya kutladı. Kutlamalarda dronelar ile ilk aslan görseli yapıldı ve daha sonra 'Şampiyon Galatasaray' yazıldı. Son olarak yapılan Icardi'nin gol sevinci dikkat çekti.