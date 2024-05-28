Giriş Tarihi: 28.05.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
22:55
Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson'un isyanının perde arkası! Paylaşımın nedeni ortaya çıktı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Dev kutlama sonrası sarı kırmızıların Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sosyal medya hesabından taraftarlara tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası Nelsson'un isyanının perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...