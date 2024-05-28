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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson'un isyanının perde arkası! Paylaşımın nedeni ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 22:54 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 22:55

Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson'un isyanının perde arkası! Paylaşımın nedeni ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Dev kutlama sonrası sarı kırmızıların Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sosyal medya hesabından taraftarlara tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası Nelsson'un isyanının perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson’un isyanının perde arkası! Paylaşımın nedeni ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson’un isyanının perde arkası! Paylaşımın nedeni ortaya çıktı...

Dev kutlama sonrası sarı kırmızıların Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sosyal medya hesabından taraftarlara tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson’un isyanının perde arkası! Paylaşımın nedeni ortaya çıktı...

Tüm bu yaşananlar sonrası Nelsson'un isyanının perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson’un isyanının perde arkası! Paylaşımın nedeni ortaya çıktı...

RAMS PARK'TA BÜYÜK ŞÖLEN

Trendyol Süper Lig ve Türkcell Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni organizasyonu düzenledi.

Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson’un isyanının perde arkası! Paylaşımın nedeni ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı takım ve stadyumu hınca hınç dolduran taraftarlar, tüm zaferleri doyasıya kutladı. Kutlamalarda dronelar ile ilk aslan görseli yapıldı ve daha sonra 'Şampiyon Galatasaray' yazıldı. Son olarak yapılan Icardi'nin gol sevinci dikkat çekti.

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