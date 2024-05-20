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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk Fenerbahçe derbisi sonrası neşteri vurdu! Cimbom'da dev yaprak dökümü: Tam 8 isim...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 19:14

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk Fenerbahçe derbisi sonrası neşteri vurdu! Cimbom'da dev yaprak dökümü: Tam 8 isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk umudunu son maça bıraktı. Ezeli rakibi karşısında istediği oyunu oynayamayan sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, takıma neşteri vurdu. Yaz transfer döneminde büyük bir yaprak dökümü yaşaması beklenen Cimbom'da o 8 isim ile yollar ayrılabilir. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk Fenerbahçe derbisi sonrası neşteri vurdu! Cimbom’da dev yaprak dökümü: Tam 8 isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk umudunu son maça bıraktı. Ezeli rakibi karşısında istediği oyunu oynayamayan sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, takıma neşteri vurdu. Yaz transfer döneminde büyük bir yaprak dökümü yaşaması beklenen Cimbom'da o 8 isim ile yollar ayrılabilir. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk Fenerbahçe derbisi sonrası neşteri vurdu! Cimbom’da dev yaprak dökümü: Tam 8 isim...

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, son olarak evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve erken şampiyonluk şansını değerlendiremedi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk Fenerbahçe derbisi sonrası neşteri vurdu! Cimbom’da dev yaprak dökümü: Tam 8 isim...

Gelecek hafta oynanacak ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekip; beraberlik veya galibiyet alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk Fenerbahçe derbisi sonrası neşteri vurdu! Cimbom’da dev yaprak dökümü: Tam 8 isim...

Aksi taktirde Okan Buruk ve öğrencileri ligde kalma savaşı veren rakibine mağlup olursa ve Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u mağlup ederse şampiyonluk el değiştirecek ve mutlu sona Sarı Kanarya ulaşacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk Fenerbahçe derbisi sonrası neşteri vurdu! Cimbom’da dev yaprak dökümü: Tam 8 isim...

DERBİ SONRASI İSİMLER BELİRLENDİ

Geçtiğimiz yaz ve kış transfer döneminde kadrosuna birçok isim katan Galatasaray, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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