Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk Fenerbahçe derbisi sonrası neşteri vurdu! Cimbom’da dev yaprak dökümü: Tam 8 isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk umudunu son maça bıraktı. Ezeli rakibi karşısında istediği oyunu oynayamayan sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, takıma neşteri vurdu. Yaz transfer döneminde büyük bir yaprak dökümü yaşaması beklenen Cimbom'da o 8 isim ile yollar ayrılabilir. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...