Giriş Tarihi: 20.04.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
19:58
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'a dev teklif! Taraftarlar çok üzülecek...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların başarısında büyük rol oynayan teknik direktör Okan Buruk ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Başarılı hocaya dev bir transfer teklifi olduğu ifade edilirken, Buruk'un sezon sonu Galatasaray'a veda edebileceği belirtildi. İşte yılın iddiasına dair tüm detaylar...