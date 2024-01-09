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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'un ilk transferi belli oldu! Mauro Icardi'nin yanına dünya yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 20:00

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'un ilk transferi belli oldu! Mauro Icardi'nin yanına dünya yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, puan cetvelinde 2. sırada bulunuyor. Bu bağlamda devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin yanına dünyaca ünlü yıldızı getirmeyi planlıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un ilk transferi belli oldu! Mauro Icardi’nin yanına dünya yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, puan cetvelinde 2. sırada bulunuyor. Bu bağlamda devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin yanına dünyaca ünlü yıldızı getirmeyi planlıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un ilk transferi belli oldu! Mauro Icardi’nin yanına dünya yıldızı geliyor...

Yeni sezona tekrardan şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, son olarak evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un ilk transferi belli oldu! Mauro Icardi’nin yanına dünya yıldızı geliyor...

Bu skorla beraber puanını 47 yapan Cimbom, Fenerbahçe'nin averaj farkı ile gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un ilk transferi belli oldu! Mauro Icardi’nin yanına dünya yıldızı geliyor...

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Galatasaray'da devre arası transfer hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un ilk transferi belli oldu! Mauro Icardi’nin yanına dünya yıldızı geliyor...

Sarı-kırmızılılar kadrosunu daha da güçlendirip Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefliyor.

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