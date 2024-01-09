Giriş Tarihi: 09.01.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
20:00
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'un ilk transferi belli oldu! Mauro Icardi'nin yanına dünya yıldızı geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, puan cetvelinde 2. sırada bulunuyor. Bu bağlamda devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin yanına dünyaca ünlü yıldızı getirmeyi planlıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...