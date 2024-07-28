Giriş Tarihi: 28.07.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
11:26
Son dakika Galatasaray haberi: Orta saha için son aday! Tam 20 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer eden sarı kırmızılılar, orta saha için düğmeye bastı. Birçok ismi gündemine alan Cimbom'da masaya son aday geldi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız oyuncu için harekete geçildi. İşte o isim ve tüm detaylar...