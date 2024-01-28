Giriş Tarihi: 28.01.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
15:33
Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey sonrası iki ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
Son dakika haberi: Sacha Boey'u rekor bedelle Bayern Münih'e satan Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Fransız sağ bekin ardından iki yıldız isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Aslan'a sezon başında gelen yetenekli oyuncunun anlaşmaya vardığı takım da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...