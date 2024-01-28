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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey sonrası iki ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
Giriş Tarihi: 28.01.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 15:33

Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey sonrası iki ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Son dakika haberi: Sacha Boey'u rekor bedelle Bayern Münih'e satan Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Fransız sağ bekin ardından iki yıldız isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Aslan'a sezon başında gelen yetenekli oyuncunun anlaşmaya vardığı takım da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey sonrası iki ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Son dakika haberi: Sacha Boey'u rekor bedelle Bayern Münih'e satan Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Fransız sağ bekin ardından iki yıldız isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Aslan'a sezon başında gelen yetenekli oyuncunun anlaşmaya vardığı takım da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey sonrası iki ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro bonservisle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey sonrası iki ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Lucas Torreira ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın Ndombele ve Angelino ile de yollarını ayırması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey sonrası iki ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

TETE'YE SÜRPRİZ TEKLİF

Bu iki isim dışında Galatasaray'da beklenen çıkışı yapamayan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'ye de Rusya ve Brezilya'dan sonra Arap yarımadasından da teklifler geldiği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey sonrası iki ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Milliyet'in haberine göre; Arap kulüplerinden yapılan tekliflerin çok cazip olduğu, kiralama bedeli olarak yarım sezon için 3,5-4 milyon Euro önerildiği aktarıldı.

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