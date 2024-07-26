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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı: İşte Okan Buruk’un yeni prensi
Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:34

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı: İşte Okan Buruk’un yeni prensi

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna katarak taraftarını memnun etmeyi başarmıştı. Eksik bölgeler için çalışmalar devam ederken sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Aslan, orta saha için arayışlarını sürdürdüğü sırada bir fırsat transferinin peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı: İşte Okan Buruk’un yeni prensi

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluk için kollarını sıvadı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı: İşte Okan Buruk’un yeni prensi

Sezon öncesi hazırlık kamplarını oldukça yoğun bir şekilde geçiren sarı-kırmızılı ekip, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı: İşte Okan Buruk’un yeni prensi

Uzun süredir arayışlarda bulunduğu sağ bek bölgesine Kopenhag'tan Elias Jelert'i transfer eden Aslan, gözünü orta sahaya çevirdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı: İşte Okan Buruk’un yeni prensi

Orta saha transferi için de Wendel dahil birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Aslan, sürpriz bir isimle gündeme geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı: İşte Okan Buruk’un yeni prensi

İşte son dakika haberinin detayları…

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