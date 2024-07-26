Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
11:34
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı: İşte Okan Buruk’un yeni prensi
Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna katarak taraftarını memnun etmeyi başarmıştı. Eksik bölgeler için çalışmalar devam ederken sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Aslan, orta saha için arayışlarını sürdürdüğü sırada bir fırsat transferinin peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları…