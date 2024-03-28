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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Transferde ters köşe! Davinson Sanchez için geldiler ama...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:54

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde ters köşe! Davinson Sanchez için geldiler ama...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lig yarışını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına da devam ediyor. Arayışlarını sürdüren Cimbom'da yıldız oyunculara talipler çıkaren, şok bir ters köşe yaşandı. Davinson Sanchez için gelen İtalyan ekibi bir başka yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Transferde ters köşe! Davinson Sanchez için geldiler ama...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde ters köşe! Davinson Sanchez için geldiler ama...

Bir yandan lig yarışını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına da devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Transferde ters köşe! Davinson Sanchez için geldiler ama...

Arayışlarını sürdüren Cimbom'da yıldız oyunculara talipler çıkaren, şok bir ters köşe yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde ters köşe! Davinson Sanchez için geldiler ama...

Davinson Sanchez için gelen İtalyan ekibi bir başka yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde ters köşe! Davinson Sanchez için geldiler ama...

Uzun zamandır stoper arayan İtalyan ekibi Napoli, Davinson Sanchez için Galatasaray maçlarına scoutlar gönderdi.

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