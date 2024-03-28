Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
09:54
Son dakika Galatasaray haberi: Transferde ters köşe! Davinson Sanchez için geldiler ama...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lig yarışını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına da devam ediyor. Arayışlarını sürdüren Cimbom'da yıldız oyunculara talipler çıkaren, şok bir ters köşe yaşandı. Davinson Sanchez için gelen İtalyan ekibi bir başka yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...