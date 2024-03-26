Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
10:26
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, listeye bomba bir yıldızı aldı. Cimbom, daha önce yüksek bonservis ile transfer ettiği yıldız oyuncuyu tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...