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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 10:26

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, listeye bomba bir yıldızı aldı. Cimbom, daha önce yüksek bonservis ile transfer ettiği yıldız oyuncuyu tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, listeye bomba bir yıldızı aldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Cimbom, daha önce yüksek bonservis ile transfer ettiği yıldız oyuncuyu tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Galatasaray'ın başarılı stoperleri Victor Nelsson, Davinson Sachez ve Abdülkerim Bardakcı bu sezon gösterdiği harika performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Avrupa'nın önde gelen takımları bu oyuncular için Cimbom'un kapısını çalmaya başladı.

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