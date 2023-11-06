Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:02

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'dan golcü bombası! Geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Icardi'nin alternatifi olarak alınan Cedric Bakambu'dan beklediği verimi alamayan Cimbom, yeni bir transfer için harekete geçti. Galatasaray, daha önce de sarı kırmıızlı formayı giyen eski golcüsünü transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...