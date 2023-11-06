Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'dan golcü bombası! Geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:02

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'dan golcü bombası! Geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Icardi'nin alternatifi olarak alınan Cedric Bakambu'dan beklediği verimi alamayan Cimbom, yeni bir transfer için harekete geçti. Galatasaray, daha önce de sarı kırmıızlı formayı giyen eski golcüsünü transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’dan golcü bombası! Geri dönüyor...

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’dan golcü bombası! Geri dönüyor...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’dan golcü bombası! Geri dönüyor...

Icardi'nin alternatifi olarak alınan Cedric Bakambu'dan beklediği verimi alamayan Cimbom, yeni bir transfer için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’dan golcü bombası! Geri dönüyor...

Galatasaray, daha önce de sarı kırmıızlı formayı giyen eski golcüsünü transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’dan golcü bombası! Geri dönüyor...

BAKAMBU GİDİYOR

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, gösterdiği performansla isteneni veremedi.

SON DAKİKA