Giriş Tarihi: 29.05.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
21:13
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Sacha Boey geri dönüyor! Anlaşma sağlandı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i geri getirmek için düğmeye bastı. İşte bomba transferin tüm detayları...