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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Sacha Boey geri dönüyor! Anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 21:13

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Sacha Boey geri dönüyor! Anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i geri getirmek için düğmeye bastı. İşte bomba transferin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Sacha Boey geri dönüyor! Anlaşma sağlandı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Sacha Boey geri dönüyor! Anlaşma sağlandı...

Şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Sacha Boey geri dönüyor! Anlaşma sağlandı...

Cimbom, rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i geri getirmek için düğmeye bastı. İşte bomba transferin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Sacha Boey geri dönüyor! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray'da yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çektikten sonra geçtiğimiz sezonun devre arasında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Sacha Boey geri dönüyor! Anlaşma sağlandı...

Münih ekibine uyum sağlamakta oldukça zorlanan Fransız sağ bek için Süper Lig'in dev ekibi devreye girdi. İşte ayrıntılar...

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