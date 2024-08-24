Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
10:32
Son dakika Galatasaray haberi: Ve şok gerçek ortaya çıktı! Kerem için resmi açıklama...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer olması gündemde olan Kerem Aktürkoğlı ile ilgili yaşananlar gündemden düşmüyor. Young Boys maçında Muslera oyundan çıkarken kaptanlığın önce Icardi'ye, sonra da Berkan'a verilmesinin ardından gözler de takımın ikinci kaptanı Kerem'e çevrilmişti. Milli yıldıza yönetimin baskı yaptığı iddia edilirken, tüm yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...