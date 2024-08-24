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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve şok gerçek ortaya çıktı! Kerem için resmi açıklama...
Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:32

Son dakika Galatasaray haberi: Ve şok gerçek ortaya çıktı! Kerem için resmi açıklama...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer olması gündemde olan Kerem Aktürkoğlı ile ilgili yaşananlar gündemden düşmüyor. Young Boys maçında Muslera oyundan çıkarken kaptanlığın önce Icardi'ye, sonra da Berkan'a verilmesinin ardından gözler de takımın ikinci kaptanı Kerem'e çevrilmişti. Milli yıldıza yönetimin baskı yaptığı iddia edilirken, tüm yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...


ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Ve şok gerçek ortaya çıktı! Kerem için resmi açıklama...

Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve şok gerçek ortaya çıktı! Kerem için resmi açıklama...
Transfer olması gündemde olan Kerem Aktürkoğlı ile ilgili yaşananlar gündemden düşmüyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve şok gerçek ortaya çıktı! Kerem için resmi açıklama...

Young Boys maçında Muslera oyundan çıkarken kaptanlığın önce Icardi'ye, sonra da Berkan'a verilmesinin ardından gözler de takımın ikinci kaptanı Kerem'e çevrilmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve şok gerçek ortaya çıktı! Kerem için resmi açıklama...

Milli yıldıza yönetimin baskı yaptığı iddia edilirken, tüm yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve şok gerçek ortaya çıktı! Kerem için resmi açıklama...

Young Boys maçında Muslera oyundan çıkarken kaptanlığın önce Icardi'ye, sonra da Berkan'a verilmesinin ardından gözler de takımın ikinci kaptanı Kerem'e çevrilmişti.

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