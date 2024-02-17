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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Wilfried Zaha ayrılıyor! Yeni adresi...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 19:50

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Wilfried Zaha ayrılıyor! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan sarı kırmızılılarda bomba bir iddia gündeme geldi. Yıldız oyuncu Wilfried Zaha'nın Premier Lig'e geri döneceği yazıldı. İşte yeni adresi ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Wilfried Zaha ayrılıyor! Yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Wilfried Zaha ayrılıyor! Yeni adresi...

Ara transfer döneminde Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan sarı kırmızılılarda bomba bir iddia gündeme geldi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Wilfried Zaha ayrılıyor! Yeni adresi...

Yıldız oyuncu Wilfried Zaha'nın Premier Lig'e geri döneceği yazıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Wilfried Zaha ayrılıyor! Yeni adresi...

FLAŞ İDDİA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Wilfried Zaha ayrılıyor! Yeni adresi...

Talksport'ta yer alan habere göre İngiltere Premier League ekipleri, yaz transfer döneminde Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

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