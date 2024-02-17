Giriş Tarihi: 17.02.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
19:50
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Wilfried Zaha ayrılıyor! Yeni adresi...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan sarı kırmızılılarda bomba bir iddia gündeme geldi. Yıldız oyuncu Wilfried Zaha'nın Premier Lig'e geri döneceği yazıldı. İşte yeni adresi ve tüm detaylar...