Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş karar! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...

Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
09:51
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündem transfer. Sağ beke için Elias Jelert'i kadrosuna katan Cimbom'da orta saha çalışmaları devam ederken, takımdaki yıldızlarla ilgili sıcak bir haber geldi. Galatasaray, Avrupa'nın radarında olan iki yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şok bir karar verdi. İşte tüm detaylar...