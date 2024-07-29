Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş karar! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...
Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:51

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş karar! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündem transfer. Sağ beke için Elias Jelert'i kadrosuna katan Cimbom'da orta saha çalışmaları devam ederken, takımdaki yıldızlarla ilgili sıcak bir haber geldi. Galatasaray, Avrupa'nın radarında olan iki yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şok bir karar verdi. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş karar! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş karar! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündem transfer.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş karar! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...

Sağ beke için Elias Jelert'i kadrosuna katan Cimbom'da orta saha çalışmaları devam ederken, takımdaki yıldızlarla ilgili sıcak bir haber geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş karar! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray, Avrupa'nın radarında olan iki yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şok bir karar verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş karar! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'ın Avusturya'daki ikinci kampına milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün de katılmıştı.

SON DAKİKA