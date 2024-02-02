Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden Okan Buruk’a büyük hediye! Galatasaray yeni sol bekini buldu: Manchester City’den geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderliği devraldı. Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, uzun dönemdir arayışta olduğu sol bek bölgesini Manchester Cityli yıldız ile doldurmayı planlıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...