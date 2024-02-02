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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden Okan Buruk'a büyük hediye! Galatasaray yeni sol bekini buldu: Manchester City'den geliyor...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 22:46

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden Okan Buruk'a büyük hediye! Galatasaray yeni sol bekini buldu: Manchester City'den geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderliği devraldı. Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, uzun dönemdir arayışta olduğu sol bek bölgesini Manchester Cityli yıldız ile doldurmayı planlıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden Okan Buruk’a büyük hediye! Galatasaray yeni sol bekini buldu: Manchester City’den geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderliği devraldı. Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, uzun dönemdir arayışta olduğu sol bek bölgesini Manchester Cityli yıldız ile doldurmayı planlıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden Okan Buruk’a büyük hediye! Galatasaray yeni sol bekini buldu: Manchester City’den geliyor...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk önderliğinde iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden Okan Buruk’a büyük hediye! Galatasaray yeni sol bekini buldu: Manchester City’den geliyor...

Fenerbahçe ile kıyasıya liderlik yarışı sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla 1. sıraya yükseldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden Okan Buruk’a büyük hediye! Galatasaray yeni sol bekini buldu: Manchester City’den geliyor...

BU SEZON TEK YENİLGİ

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta boy gösteren Okan Buruk ve öğrencileri; 20 galibiyet ve 3 beraberlik alırken yalnızca 1 mağlubiyet aldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden Okan Buruk’a büyük hediye! Galatasaray yeni sol bekini buldu: Manchester City’den geliyor...

AVRUPA'DA YOLA DEVAM

Şampiyonlar Ligi'nde A grubunu 3. sırada tamamlayan Cimbom, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna geriledi ve Sparta Prag'ın rakibi oldu.

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