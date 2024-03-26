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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo gitmek istediği takımı açıkladı! "Her şey Galatasaray'ın elinde..."
Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:31

Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo gitmek istediği takımı açıkladı! "Her şey Galatasaray'ın elinde..."

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performansın ardından sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, ülke basınına çok çarpıcı sözler söyledi. Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan Zaniolo, İngiltere'nin kolay olmadığını ve "Her şey Galatasaray'ın elinde" diyerek gitmek istediği takımı da açıkladı. İşte Zaniolo'nun G.Saray'a gönderme yaptığı açıklamalar...

Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo gitmek istediği takımı açıkladı! Her şey Galatasaray’ın elinde...

Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performansın ardından dikkatleri yeniden üzerine çeken Nicolo Zaniolo, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo gitmek istediği takımı açıkladı! Her şey Galatasaray’ın elinde...

Aston Villa'nın, 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarılmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo gitmek istediği takımı açıkladı! Her şey Galatasaray’ın elinde...

Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin avro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin avro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedilmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo gitmek istediği takımı açıkladı! Her şey Galatasaray’ın elinde...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Aston Villa'da Nicolo Zaniolo beklentilerin altında kaldı ve hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo gitmek istediği takımı açıkladı! Her şey Galatasaray’ın elinde...

Yeni sezonda kadroda düşünülmediği iddia edilen İtalyan yıldızın Galatasaray'a geri döneceği ve teklif gelmesi halinde satılacağı da gelen haberler arasında...

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