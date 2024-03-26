Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
13:31
Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo gitmek istediği takımı açıkladı! "Her şey Galatasaray'ın elinde..."
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performansın ardından sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, ülke basınına çok çarpıcı sözler söyledi. Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan Zaniolo, İngiltere'nin kolay olmadığını ve "Her şey Galatasaray'ın elinde" diyerek gitmek istediği takımı da açıkladı. İşte Zaniolo'nun G.Saray'a gönderme yaptığı açıklamalar...