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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, 'Yeni Ferdi'yi alıyor! Flaş Mourinho detayı...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:01

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, 'Yeni Ferdi'yi alıyor! Flaş Mourinho detayı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Filip Kostic'i son anda Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Serie A'dan 'Yeni Ferdi'yi transfer etmek üzere... Transferdeki Jose Mourinho detayı da bir hayli dikkat çekici... Bu arada Bundesliga'da forma giyen bir diğer yıldız için de kulübüyle kıran kırana pazarlık sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, ’Yeni Ferdi’yi alıyor! Flaş Mourinho detayı...

Son dakika haberleri: Galatasaray sağ ve sol kanadına takviye yapmak için transferde tüm kozlarını oynuyor. İşte Aslan'ın görüşmeleri ilerlettiği iki yıldız isim ve transferlerdeki detaylar...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, ’Yeni Ferdi’yi alıyor! Flaş Mourinho detayı...

Köhn ve Zaha'yı kiralayan, Kerem Aktürkoğlu'nu satan Galatasaray'ın elinde sol kanat rotasyonunda sadece yeni transferi Jakobs ve Barış Alper Yılmaz kaldı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, ’Yeni Ferdi’yi alıyor! Flaş Mourinho detayı...

Osimhen hamlesi sonrasında önceliği sol kanat takviyesine veren Sarı-Kırmızılılar, Nicola Zalewski için girişimlerine hızlı şekilde devam ediyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, ’Yeni Ferdi’yi alıyor! Flaş Mourinho detayı...

Dörtlü formasyonda sol bek, 5'li orta sahada sol kanat oynayabilen Zalewski için menajer George Gardi aracılığıyla temaslar sağlandı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, ’Yeni Ferdi’yi alıyor! Flaş Mourinho detayı...

MOURINHO A TAKIMA ALDI

Roma, 1 yıl kontratı kalan futbolcu ile yollarını ayırmaya olumlu yaklaşırken İtalyan basınına göre; oyuncu ise G.Saray'ın teklifine pek de sıcak bakmıyor.

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