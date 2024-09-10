Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:01
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, 'Yeni Ferdi'yi alıyor! Flaş Mourinho detayı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Filip Kostic'i son anda Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Serie A'dan 'Yeni Ferdi'yi transfer etmek üzere... Transferdeki Jose Mourinho detayı da bir hayli dikkat çekici... Bu arada Bundesliga'da forma giyen bir diğer yıldız için de kulübüyle kıran kırana pazarlık sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...