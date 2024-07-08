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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu! EURO 2024’te değerini katladı: Dünya devleri sıraya girdi…
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:56

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu! EURO 2024’te değerini katladı: Dünya devleri sıraya girdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın 3 sezon önce Ankara Keçiörengücü takımından kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği gelişim sayesinde dünya devlerini peşine taktı. EURO 2024'te A Milli Takım'ın değişilmez ismi olan milli yıldız, turnuva boyunca gösterdiği performansla da Avrupa kamuoyunda da en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Yaz transfer döneminde dev kulüplerden gelecek teklifleri bekleyen Aslan, Barış Alper'in bonservisini de belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu! EURO 2024’te değerini katladı: Dünya devleri sıraya girdi…

Son dakika haberleri… Ankara Keçiörengücü'nde sergilediği performans sayesinde Galatasaray'a transfer yapan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılara 2 milyon Euro'ya mal olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu! EURO 2024’te değerini katladı: Dünya devleri sıraya girdi…

Galatasaray'daki 3. sezonuna girmeye hazırlanan 24 yaşındaki futbolcu, sezonlar içerisindeki dönüşümüyle dünya devlerini peşine taktı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu! EURO 2024’te değerini katladı: Dünya devleri sıraya girdi…

Son olarak EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla sıra dışı bir performans sergileyen Barış Alper için Galatasaray da bonservisini belirledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu! EURO 2024’te değerini katladı: Dünya devleri sıraya girdi…

"BU DENEYİM BİZE DAHA DA GÜÇ VERECEK"

Barış Alper Yılmaz, Hollanda maçının ardından sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı:

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu! EURO 2024’te değerini katladı: Dünya devleri sıraya girdi…

"Büyük hayallerle çıktığımız bu yolda veda etmek üzücü olsa da, son ana kadar mücadeleden hiç vazgeçmeyen bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Birlikte yaşadığımız bu deneyim bize daha da güç verecek. Desteğini her an hissettiren halkımıza sonsuz teşekkürler."

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