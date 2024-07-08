Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu! EURO 2024’te değerini katladı: Dünya devleri sıraya girdi…

"Büyük hayallerle çıktığımız bu yolda veda etmek üzücü olsa da, son ana kadar mücadeleden hiç vazgeçmeyen bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Birlikte yaşadığımız bu deneyim bize daha da güç verecek. Desteğini her an hissettiren halkımıza sonsuz teşekkürler."