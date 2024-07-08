Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
08:56
Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu! EURO 2024’te değerini katladı: Dünya devleri sıraya girdi…
Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın 3 sezon önce Ankara Keçiörengücü takımından kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği gelişim sayesinde dünya devlerini peşine taktı. EURO 2024'te A Milli Takım'ın değişilmez ismi olan milli yıldız, turnuva boyunca gösterdiği performansla da Avrupa kamuoyunda da en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Yaz transfer döneminde dev kulüplerden gelecek teklifleri bekleyen Aslan, Barış Alper'in bonservisini de belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…