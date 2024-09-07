Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
11:09
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper'e dev zam! En çok kazanan yerli olacak | Dünya devi reddedildi
Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya gönderen Galatasaray, bir diğer milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmak için rekor bir zam yapmaya hazırlanıyor. Yıllık 10 milyon TL alan genç oyuncu, 5 yıllık imzayı atarsa takımın açık ara en çok kazanan yerli oyuncusu olacak. Bu arada Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için reddettiği dev kulüp de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...