SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper’e dev zam! En çok kazanan yerli olacak | Dünya devi reddedildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmaya kararlı... Yönetim yıllık 10 milyon TL alan genç oyuncuya rekor bir zam yapmaya hazırlanıyor. Aslan'ın Barış için reddettiği dev kulüp de belli oldu. İşte tüm detaylar...