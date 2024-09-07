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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper'e dev zam! En çok kazanan yerli olacak | Dünya devi reddedildi
Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:09

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper'e dev zam! En çok kazanan yerli olacak | Dünya devi reddedildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya gönderen Galatasaray, bir diğer milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmak için rekor bir zam yapmaya hazırlanıyor. Yıllık 10 milyon TL alan genç oyuncu, 5 yıllık imzayı atarsa takımın açık ara en çok kazanan yerli oyuncusu olacak. Bu arada Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için reddettiği dev kulüp de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper’e dev zam! En çok kazanan yerli olacak | Dünya devi reddedildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmaya kararlı... Yönetim yıllık 10 milyon TL alan genç oyuncuya rekor bir zam yapmaya hazırlanıyor. Aslan'ın Barış için reddettiği dev kulüp de belli oldu. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper’e dev zam! En çok kazanan yerli olacak | Dünya devi reddedildi

Son olarak Napoli'den Osimhen'i kadrosuna katarak dünyada ses getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper’e dev zam! En çok kazanan yerli olacak | Dünya devi reddedildi

Sarı-Kırmızılılar orta saha transferi için Adrien Rabiot, Casemiro ve Philip Billing gibi isimlerle dirsek temasında...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper’e dev zam! En çok kazanan yerli olacak | Dünya devi reddedildi

Aslan bu sezon Zaniolo, Tete, Emin Bayram ve Zaha'nın ardından Kerem Aktürkoğlu ile de yollarını ayırmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper’e dev zam! En çok kazanan yerli olacak | Dünya devi reddedildi

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Daha sonra 5.8 milyon Euro tazminat verilerek Portekizli orta saha Sergio Oliveira takımdan gönderilmişti.

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