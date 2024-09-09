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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! İki yıldız gelmek istemedi
Giriş Tarihi: 09.09.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:23

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! İki yıldız gelmek istemedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin bitmesine günler kala sol ve sağ kanadını güçlendirmek isteyen Galatasaray'a iki futbolcudan kötü haber geldi. Bu arada Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'ye kaptırdığı Filip Kostic'in ardından Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği yıldızı almak için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye Kostic misillemesi! İki yıldız gelmek istemedi

Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dünya çapında gündem olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye Kostic misillemesi! İki yıldız gelmek istemedi

Aslan, Osimhen hamlesinin ardından yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala eksik bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye Kostic misillemesi! İki yıldız gelmek istemedi

Yönetim, sağ kanat-bek ve sol kanat-bek takviyesi için iki isim için düğmeye basmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye Kostic misillemesi! İki yıldız gelmek istemedi

Cimbom, sağ kanat-bek transferi için gündemine Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Junior Dina Ebimbe'yi gündemine almıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Fenerbahçe’ye Kostic misillemesi! İki yıldız gelmek istemedi

Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

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