Giriş Tarihi: 09.09.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
17:23
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! İki yıldız gelmek istemedi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin bitmesine günler kala sol ve sağ kanadını güçlendirmek isteyen Galatasaray'a iki futbolcudan kötü haber geldi. Bu arada Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'ye kaptırdığı Filip Kostic'in ardından Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği yıldızı almak için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...