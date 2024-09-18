Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında gidiyor! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular
Giriş Tarihi: 18.09.2024 20:35 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:06

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında gidiyor! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yaparak sezona başlayan Galatasaray, Young Boys ve Beşiktaş mağlubiyetlerini taraftarına unutturmayı başardı. Bu sezona UEFA Avrupa Ligi'nde önemli mesafeler kat etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, devre arasında flaş bir ayrılık yaşayabilir. Takımın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında gidiyor! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında gidiyor! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılı ekip, lige 5'te 5 yaparak başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında gidiyor! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular

Aldığı galibiyetlerle taraftarına güven veren Aslan, devre arasında flaş bir ayrılık yaşayabilir.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında gidiyor! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular

Geçtiğimiz sezon ve EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, yeni sezona da hızlı başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında gidiyor! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Hatayspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarının hepsinde gol atmayı başardı.

SON DAKİKA