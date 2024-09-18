Giriş Tarihi: 18.09.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
21:06
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında gidiyor! Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yaparak sezona başlayan Galatasaray, Young Boys ve Beşiktaş mağlubiyetlerini taraftarına unutturmayı başardı. Bu sezona UEFA Avrupa Ligi'nde önemli mesafeler kat etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, devre arasında flaş bir ayrılık yaşayabilir. Takımın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…