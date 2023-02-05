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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray için ateşi yaktı! Trabzonspor maçı oynanırken taraftara müjde geldi…
Giriş Tarihi: 05.02.2023 20:57 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 20:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray için ateşi yaktı! Trabzonspor maçı oynanırken taraftara müjde geldi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle ligde zirveye demir attı. Sezona inişli çıkışlı bir performansla başlayan Aslan, son olarak Trabzonspor'u da 2-1 mağlup ederek puanını 54 yaptı. 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'a, Trabzonspor maçı oynandığı sırada bir müjdeli haber geldi. Taraftarların heyecanla beklediği isimde transfer ateşi yakıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray için ateşi yaktı! Trabzonspor maçı oynanırken taraftara müjde geldi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni sezon büyük değişimlerle başlayan Galatasaray, bu sezon taraftarını memnun ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray için ateşi yaktı! Trabzonspor maçı oynanırken taraftara müjde geldi…

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi yıldızları transfer eden Aslan, ligde zirveye demir attı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray için ateşi yaktı! Trabzonspor maçı oynanırken taraftara müjde geldi…

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u Nef Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray için ateşi yaktı! Trabzonspor maçı oynanırken taraftara müjde geldi…

Dries Mertens ve Mauro Icardi'den gelen gollerle sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray'a bir müjde de transferden geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray için ateşi yaktı! Trabzonspor maçı oynanırken taraftara müjde geldi…

DEVRE ARASINDA TEK TRANSFER KAAN AYHAN

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla gündeme gelen Galatasaray, devre arasında da benzer stratejiyi izlemeye çalışıyor.

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