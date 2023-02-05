Giriş Tarihi: 05.02.2023 20:57 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 20:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray için ateşi yaktı! Trabzonspor maçı oynanırken taraftara müjde geldi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle ligde zirveye demir attı. Sezona inişli çıkışlı bir performansla başlayan Aslan, son olarak Trabzonspor'u da 2-1 mağlup ederek puanını 54 yaptı. 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'a, Trabzonspor maçı oynandığı sırada bir müjdeli haber geldi. Taraftarların heyecanla beklediği isimde transfer ateşi yakıldı. İşte son dakika haberinin detayları…