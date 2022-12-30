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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…
Giriş Tarihi: 30.12.2022 00:13 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 00:15

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan mücadele, saha zemini nedeniyle oldukça zorlu şartlar altında tamamlandı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 33 yaparak zirveye oturdu. Karşılaşmanın öne çıkan olayı ise hakem Erkan Özdamar'ın verdiği 'gol iptal' kararı oldu. Birçok tartışmaya konu olan bu kararı, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…

Sarı kırmızılı ekip 33 puanla liderliğe yükselirken, ev sahibi Demir Grup Sivasspor 14 puanda kaldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…

Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular misafir tribününe giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…

Galatasaraylı futbolcular daha sonra kendi taraftarlarının eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…

RIZA ÇALIMBAY'DAN TEPKİ

Maç sonu Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, soyunma odasına girmedi ve hakem Erkan Özdamar ile ekibinin kenara gelmesini bekledi.

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