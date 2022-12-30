Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Hakem Erkan Özdamar için olay yaratan iddia…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan mücadele, saha zemini nedeniyle oldukça zorlu şartlar altında tamamlandı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 33 yaparak zirveye oturdu. Karşılaşmanın öne çıkan olayı ise hakem Erkan Özdamar'ın verdiği 'gol iptal' kararı oldu. Birçok tartışmaya konu olan bu kararı, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…