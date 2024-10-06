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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Galatasaray, 40 milyonluk kaleciyi alıyor…
Giriş Tarihi: 06.10.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:56

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Galatasaray, 40 milyonluk kaleciyi alıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın 2011 yılında kadrosuna kattığı ve kazandığı başarılarla kulübün efsanesi olan Fernando Muslera, önümüzdeki yıl sarı-kırmızılı ekipte olmayacak. Sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray kariyerine son verecek. Muslera'nın yerini alacak bir isim için çalışmalara başlayan Aslan, 40 milyonluk yıldız ismi gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Galatasaray, 40 milyonluk kaleciyi alıyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayan Galatasaray, son 2 maçta aldığı beraberliklerle tepki çekmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Galatasaray, 40 milyonluk kaleciyi alıyor…

Yaşanan sorunları çözmek için teknik ekiple birlikte çalışmalarını sürdüren Okan Buruk, bu akşam oynanacak Alanyaspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Galatasaray, 40 milyonluk kaleciyi alıyor…

Bu sırada Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Galatasaray, 40 milyonluk kaleciyi alıyor…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Galatasaray, 40 milyonluk kaleciyi alıyor…

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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