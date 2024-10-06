Giriş Tarihi: 06.10.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
17:56
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Galatasaray, 40 milyonluk kaleciyi alıyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın 2011 yılında kadrosuna kattığı ve kazandığı başarılarla kulübün efsanesi olan Fernando Muslera, önümüzdeki yıl sarı-kırmızılı ekipte olmayacak. Sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray kariyerine son verecek. Muslera'nın yerini alacak bir isim için çalışmalara başlayan Aslan, 40 milyonluk yıldız ismi gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…