Giriş Tarihi: 04.01.2023 23:59 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 00:00

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Ankaragücü maçında akıllara durgunluk veren pozisyon! Emre Kılınç’ın kaçırdığı gol olay oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, haftayı 36 puanla zirvede kapattı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli giden sarı-kırmızılılar, derbiyi de kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Öte yandan Ankaragücü maçında eski Galatasaraylı Emre Kılınç, gecenin adamı oldu. Tecrübeli futbolcu, kaçırdığı golle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…