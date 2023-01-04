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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Ankaragücü maçında akıllara durgunluk veren pozisyon! Emre Kılınç’ın kaçırdığı gol olay oldu…
Giriş Tarihi: 04.01.2023 23:59 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 00:00

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Ankaragücü maçında akıllara durgunluk veren pozisyon! Emre Kılınç’ın kaçırdığı gol olay oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, haftayı 36 puanla zirvede kapattı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli giden sarı-kırmızılılar, derbiyi de kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Öte yandan Ankaragücü maçında eski Galatasaraylı Emre Kılınç, gecenin adamı oldu. Tecrübeli futbolcu, kaçırdığı golle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Ankaragücü maçında akıllara durgunluk veren pozisyon! Emre Kılınç’ın kaçırdığı gol olay oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Ankaragücü maçında akıllara durgunluk veren pozisyon! Emre Kılınç’ın kaçırdığı gol olay oldu…

Karşılaşmada Taylan Antalyalı'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis ile karşılık vererek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Ankaragücü maçında akıllara durgunluk veren pozisyon! Emre Kılınç’ın kaçırdığı gol olay oldu…

Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkartarak zirvedeki yerini korurken, MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Ankaragücü maçında akıllara durgunluk veren pozisyon! Emre Kılınç’ın kaçırdığı gol olay oldu…

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Ankaragücü maçında akıllara durgunluk veren pozisyon! Emre Kılınç’ın kaçırdığı gol olay oldu…

GALATASARAY'DAN 6'DA 6

Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 6 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

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