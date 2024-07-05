Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservislerini belirledi! Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek…
Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservislerini belirledi! Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da büyük umutlarla hazırlanıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde sezonun ilk çalışmalarına başlayan Aslan'ı transferde hareketli günler bekliyor. Birçok yeni oyuncuyu kadrosuna katması beklenen sarı-kırmızılı ekip, açılışı Michy Batshuayi ile yapmıştı. Galatasaray'da sıra ise ayrılacak oyunculara geldi. Nicolo Zaniolo'nun ardından tam 3 futbolcunun daha bonservisi belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservislerini belirledi! Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray, gözünü üçüncü kez zafere dikti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservislerini belirledi! Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek…

Ligde 25. şampiyonluğunu ilan ederek armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen sarı-kırmızılı ekip, flaş transferlerle sezona girecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservislerini belirledi! Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek…

İlk olarak forvet rotasyonunu güçlendirmek adına Michy Batshuayi'yi transfer eden Aslan, orta saha ve savunmaya da takviye yapacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservislerini belirledi! Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek…

Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservislerini belirledi! Taraftarın sevgilisi için çılgın ücret: 30 milyon kasaya girecek…

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, bu sırada satılacak oyuncularla da ilgileniyor.

SON DAKİKA