Giriş Tarihi: 05.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
18:28
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray çok istemişti! Adrien Rabiot için olay iddia: Yeni adresi belli oluyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Kupa'da alınan mağlubiyet ve Şampiyonlar Ligi'nden elenişiyle birlikte taraftarlarını bir hayli hayal kırıklığına uğrattı. Bu sırada transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Fransız yıldız oyuncu Adrien Rabiot ile de ilgilenen sarı-kırmızılılar, henüz mutlu sona ulaşamadı. Yurt dışında çıkan haberlerde ise Rabiot'un yeni takımına imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları..