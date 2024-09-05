Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray çok istemişti! Adrien Rabiot için olay iddia: Yeni adresi belli oluyor…
Giriş Tarihi: 05.09.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:28

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray çok istemişti! Adrien Rabiot için olay iddia: Yeni adresi belli oluyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Kupa'da alınan mağlubiyet ve Şampiyonlar Ligi'nden elenişiyle birlikte taraftarlarını bir hayli hayal kırıklığına uğrattı. Bu sırada transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Fransız yıldız oyuncu Adrien Rabiot ile de ilgilenen sarı-kırmızılılar, henüz mutlu sona ulaşamadı. Yurt dışında çıkan haberlerde ise Rabiot'un yeni takımına imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları..

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray çok istemişti! Adrien Rabiot için olay iddia: Yeni adresi belli oluyor…

Son dakika haberleri… Son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yaz transfer döneminde de oldukça önemli isimleri kadrosuna katarak yeni sezona başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray çok istemişti! Adrien Rabiot için olay iddia: Yeni adresi belli oluyor…

Süper Kupa maçında Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyet taraftarları üzerken Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki Young Boys mağlubiyetleri de tepkilerin artmasına neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray çok istemişti! Adrien Rabiot için olay iddia: Yeni adresi belli oluyor…

Bununla birlikte transfer çalışmalarına devam eden Aslan, son olarak dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'i kadrosuna katarak aradaki buzları eritmeyi başardı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray çok istemişti! Adrien Rabiot için olay iddia: Yeni adresi belli oluyor…

Osimhen transferiyle dünyada da ses getiren Galatasaray, kanat ve orta saha için de yıldız oyuncu görüşmelerini sürdürüyordu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray çok istemişti! Adrien Rabiot için olay iddia: Yeni adresi belli oluyor…

Bu noktada en çok gündeme gelen isim ise Adrien Rabiot oldu.

SON DAKİKA