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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray yeni stoperini buldu! Victor Osimhen sonrası bir dünya yıldızı daha…
Giriş Tarihi: 08.09.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:07

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray yeni stoperini buldu! Victor Osimhen sonrası bir dünya yıldızı daha…

Son dakika Galatasaray haberleri… Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da aynı iddiayla başladı. Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys mağlubiyetleri taraftarın tepkisini arttırsa da sarı-kırmızılı ekipte transferde hız kesmiyor. Victor Osimhen'I kadrosuna katan Aslan, bir dünya yıldızının daha peşinde. Savunmada yaşanan eksiklikler için bir stoper takviyesi düşünen Galatasaray, aradığı ismi buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray yeni stoperini buldu! Victor Osimhen sonrası bir dünya yıldızı daha…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, Avrupa Ligi hedefi için flaş bir transfere imza attı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray yeni stoperini buldu! Victor Osimhen sonrası bir dünya yıldızı daha…

Napoli'de kadro dışı kalan Victor Osimhen'i beklenmedik şekilde kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dünyada ses getirmeyi başardı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray yeni stoperini buldu! Victor Osimhen sonrası bir dünya yıldızı daha…

Taraftarlarını da heyecanlandıran Galatasaray, şimdiden Ocak ayının transferlerini de planlamaya başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray yeni stoperini buldu! Victor Osimhen sonrası bir dünya yıldızı daha…

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray yeni stoperini buldu! Victor Osimhen sonrası bir dünya yıldızı daha…

Galatasaray, 13 Eylül tarihine kadar transfer çalışmalarını sürdürecek.

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