Giriş Tarihi: 08.09.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
17:07
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray yeni stoperini buldu! Victor Osimhen sonrası bir dünya yıldızı daha…
Son dakika Galatasaray haberleri… Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da aynı iddiayla başladı. Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys mağlubiyetleri taraftarın tepkisini arttırsa da sarı-kırmızılı ekipte transferde hız kesmiyor. Victor Osimhen'I kadrosuna katan Aslan, bir dünya yıldızının daha peşinde. Savunmada yaşanan eksiklikler için bir stoper takviyesi düşünen Galatasaray, aradığı ismi buldu. İşte son dakika haberinin detayları…