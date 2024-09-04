Giriş Tarihi: 04.09.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Görüştüğü takımı açıkladılar
Son dakika Galatasaray haberleri… Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalan çalışmalarına devam eden Galatasaray, son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Dünyaca ünlü golcüyü transfer ederek büyük bir sükse yaratan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak oyuncularla da ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Wilfried Zaha ve Köhn'ün ayrılığından sonra sırada Hakim Ziyech var. Faslı futbolcunun görüştüğü takım Fransız basınında ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…