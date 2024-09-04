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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Görüştüğü takımı açıkladılar
Giriş Tarihi: 04.09.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 00:32

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Görüştüğü takımı açıkladılar

Son dakika Galatasaray haberleri… Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalan çalışmalarına devam eden Galatasaray, son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Dünyaca ünlü golcüyü transfer ederek büyük bir sükse yaratan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak oyuncularla da ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Wilfried Zaha ve Köhn'ün ayrılığından sonra sırada Hakim Ziyech var. Faslı futbolcunun görüştüğü takım Fransız basınında ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Görüştüğü takımı açıkladılar

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Görüştüğü takımı açıkladılar

Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Derrick Köhn ile art arda ayrılan sarı kırmızılar, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Görüştüğü takımı açıkladılar

Avrupa'da büyük ses getiren transfer resmen açıklanırken oyuncunun kısa sürede maliyetinin de belli olması bekleniyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Görüştüğü takımı açıkladılar

Öte yandan ayrılık çalışmaları da sürerken Hakim Ziyech'in görüştüğü takım ortaya çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Görüştüğü takımı açıkladılar

İşte son dakika haberinin detayları…

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