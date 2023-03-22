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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Herkes Inaki Pena’yı beklerken sürpriz isim…
Giriş Tarihi: 22.03.2023 19:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 19:36

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Herkes Inaki Pena’yı beklerken sürpriz isim…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, bu sezon oldukça iyi bir form grafiği yakalamayı başladı. Ligde tam 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak tarihe geçen sarı-kırmızılılar, 60 puanla zirvedeki yerini koruyor. Bu sezonun şampiyonluk hesaplarını yapan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde de çalışıyor. Gelecek sezon için en çok konuşulan konu ise Muslera'nın yerini alacak isim. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Herkes Inaki Pena’yı beklerken sürpriz isim…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon ligde büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Herkes Inaki Pena’yı beklerken sürpriz isim…

Sezonu 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, tarihinin en kötü sıralamalarından birini elde ederken sezon sonunda büyük bir değişim yaşandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Herkes Inaki Pena’yı beklerken sürpriz isim…

Dursun Özbek'in başkanlık görevine gelmesiyle birlikte takımın başına geçen Okan Buruk, Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Herkes Inaki Pena’yı beklerken sürpriz isim…

Yaz transfer döneminde birden fazla yıldız oyuncuyla kadrosunu yenileyen Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Herkes Inaki Pena’yı beklerken sürpriz isim…

Ligde 26. hafta sonunda 60 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, liderliğini koruyor.

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