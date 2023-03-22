Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Herkes Inaki Pena’yı beklerken sürpriz isim…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, bu sezon oldukça iyi bir form grafiği yakalamayı başladı. Ligde tam 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak tarihe geçen sarı-kırmızılılar, 60 puanla zirvedeki yerini koruyor. Bu sezonun şampiyonluk hesaplarını yapan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde de çalışıyor. Gelecek sezon için en çok konuşulan konu ise Muslera'nın yerini alacak isim. İşte son dakika haberinin detayları…